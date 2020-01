Shinzo Abe, Premierminister von Japan.

Quelle: Wang Zhao/AFP POOL/AP/dpa

Der US-Verbündete Japan hat angesichts der wachsenden Spannungen im Nahen Osten alle Parteien zur Mäßigung aufgerufen. Er sei "zutiefst besorgt" über die derzeitige Lage, sagte Ministerpräsident Shinzo Abe.



Wichtig seien nun diplomatische Bemühungen, sagte Abe. Japan pflegt seit langem gute Beziehungen zum Iran. Das Land will in Kürze einen eigenen Zerstörer zu "Informationszwecken" in die Region schicken. 2019 waren wiederholt Tanker in der Region angegriffen worden.