Die italienische Regierung hatte zuvor das Ein- und Ausreiseverbot für zehn Orte in der Provinz Lodi in der Region Lombardei und in der Stadt Vò Euganeo in Venetien auf die gesamte Region Lombardei und mehrere Provinzen ausgeweitet. Davon betroffen sind auch die Millionenstadt Mailand und die Touristenhochburg Venedig ebenso wie etwa Parma in der Region Emilia-Romagna.