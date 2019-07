Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die US-Bitte um deutsche Bodentruppen im Einsatz gegen die Terrororganisation IS in Syrien indirekt zurückgewiesen.



Nur ein politischer Prozess auf Grundlage der Resolution des UN-Sicherheitsrats "ist geeignet, das Blutvergießen in Syrien zu beenden, Vertrauen aufzubauen und eine nationale Versöhnung einzuleiten", sagte Merkel. Dies könne den Syrern die Möglichkeit geben, "die politische Zukunft ihres Landes in freien Wahlen selbst zu entscheiden."