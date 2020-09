Kanzlerin Angela Merkel (CDU) telefoniert mit Erdogan. Archivbild

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben in einem Telefongespräch die Lage im Nordosten Syriens erörtert. "Sie vereinbarten, hierzu im engen Kontakt zu bleiben", teilte eine Sprecherin der Bundesregierung mit. Details zum Inhalt des Gesprächs nannte sie nicht.



Die Türkei hatte vor gut zwei Wochen eine Offensive in Nordsyrien gestartet, um die Kurdenmiliz YPG zu verdrängen. Erdogan will dort Millionen syrische Flüchtlinge ansiedeln.