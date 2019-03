Zwar hat die Türkei angegeben, dass fast 300.000 Syrer in die von der türkischen Armee besetzten Gebiete in Nordsyrien zurückgekehrt seien. Doch es bleiben allein in der Türkei weiter 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Insgesamt leben nach UN-Angaben 5,7 Millionen Syrer im Ausland, weitere 6,2 Millionen wurden innerhalb des Landes vertrieben. Rund 11,7 Millionen sind laut der UNO in Syrien auf Hilfe angewiesen.



Auch wenn die Waffen erstmals seit Jahren weitgehend schweigen, kehren trotz wachsenden Drucks der Aufnahmestaaten nur wenige Flüchtlinge nach Syrien zurück. Vor allem die schwierige Wirtschaftslage und die Angst vor Repressionen halten sie von einer Heimkehr ab. Zudem gibt es Vorwürfe, dass die Regierung gezielt geflohene Anhänger der Opposition enteignet, um sie an der Rückkehr zu hindern.

Bildquelle: dpa