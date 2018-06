Kanzlerin Merkel und Staatschef Erdogan haben telefoniert. Quelle: Christian Charisius/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Bei dem Gespräch am Nachmittag sei es um die Situation in Syrien und bilaterale Themen gegangen, sagte ein Regierungssprecher in Berlin.



Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wollten Erdogan und Merkel ihre Beziehungen nach der Regierungsbildung in Deutschland ausbauen. Zuletzt hatte Merkel Erdogan beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg getroffen.