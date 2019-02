Trump und Erdogan beim Nato-Gipfel im Juli 2018. Archivbild

Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan haben sich in einem Telefonat über die Situation in Syrien ausgetauscht. Beide hätten sich darauf verständigt, weiter an der Schaffung einer möglichen Sicherheitszone zu arbeiten, teilte das Weiße Haus mit.



Dies würde auf Kosten der mit der Türkei verfeindeten Kurden gehen. Die USA sehen sich allerdings den Kurden moralisch verpflichtet, die einen großen Teil zum militärischen Bezwingen des IS beigetragen haben.