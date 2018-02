Auch in der syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghuta ist die Lage dramatisch. Vor einer offenbar unmittelbar bevorstehenden Bodenoffensive der Regierungstruppen in Ost-Ghuta wurden dort am Dienstag bei neuerlichen Luftangriffen 50 Zivilisten getötet, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Auch in Nord-Syrien drohte eine neue Eskalation: Die Türkei kündigte eine baldige Belagerung der Kurden-Stadt Afrin an. Die Bewohner der von Rebellen kontrollierten Region Ost-Ghuta nahe Damaskus stehen seit Sonntag unter massivem Beschuss. Binnen drei Tagen wurden dort bis Dienstag laut Beobachtungsstelle mehr als 200 Zivilisten getötet, allein am Montag seien 127 Zivilisten gestorben. Unter den Toten seien insgesamt knapp 60 Kinder.