Der Großeinsatz im Emsland dauert weiter an. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Auch drei Wochen nach Ausbruch des Moorbrandes auf einem Bundeswehrgelände im Emsland ist ein Ende des Großeinsatzes gegen Rauch und Flammen nicht in Sicht. "Der Regen verursacht eine gewisse Entspannung", sagte ein Landkreis-Sprecher. "Wir können aber nicht von einer nachhaltigen Entspannung sprechen." Der ausgerufene Katastrophenfall dauerte daher an.



Laut Bundeswehr sei die Lage "weiter stabil und das Feuer unter Kontrolle". Demnach kämpften am Sonntag 1.252 Einsatzkräfte gegen die Feuer.