CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak forderte die SPD auf, in der Koalition "durchzuziehen". Man könne Politik nicht an Umfragewerten ausrichten. Deutschland stehe im nächsten Jahr vor der EU-Ratspräsidentschaft und habe auch angesichts des Brexits "eine große Verantwortung". Zudem seien wichtige Punkte im Koalitionsvertrag noch nicht oder nicht vollständig abgearbeitet, sagte Ziemiak, und nannte unter anderem das Klimaschutzgesetz und die Grundrente. "Ich warne nur davor, dass wir uns permanent mit Personen oder Parteien beschäftigen", so der CDU-Politiker.



Philosoph Richard David Precht warnte davor, die Parteivorsitzenden der großen Volksparteien "nach den Regeln einer Casting-Show" auszuwählen. Er verwies darauf, dass die vermeintlich daraus gewonnene Stabilität sich auch schnell ins Gegenteil verkehren kann: "Annegret Kramp-Karrenbauer wurde auch so gewählt und sie hat innerhalb kürzester Zeit ihre Legitimation verloren." Seiner Ansicht nach beschädige so eine Wahl eher das Ansehen eines Kandidaten extrem, als dass es der Partei nützt.