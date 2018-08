Falls Deutschland den Zuschlag für Fußball-EM 2024 bekommt, wird Philipp Lahm Organisationschef des Turniers werden. Zudem werde Lahm dann zum Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes gehören, teilte der Verband mit.



"Es war von Beginn meiner Tätigkeit als Botschafter für die EM 2024 an mein Wunsch, langfristig Verantwortung zu übernehmen", sagte der DFB-Ehrenspielführer. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union entscheidet am 27.September über den Ausrichter des Turniers in sechs Jahren. Einziger Konkurrent ist die Türkei.