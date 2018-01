Aber das schaffte neue Probleme: Die Hunde empfinden auch Wanderer und Radfahrer als Bedrohung, bellen sie an und beißen manchmal zu. Auch Matthieu Müller, dem Monards Schafherde gehört, erlebte, wie ein Hund zubiss. So sprang er 2012 sofort an, als die Schweiz Lamas im Herdenschutz zu testen begann. "Lamas sind bodenschonende, krankheitsresistente Raufutterverzehrer, ein angenehmes ruhiges Tier", preist ein Schweizer Lama-Züchter die Kamel-Tiere, die in den Anden in Südamerika zu Hause sind. Rund 3.000 gibt es heute in der Schweiz - die meisten schützen keine Schafe.