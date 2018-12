Skeptisch, aber nicht ohne Hoffnung: Henning Lambertz

Quelle: Jens Büttner; dpa

Henning Lambertz hört überraschend als Chefbundestrainer der deutschen Schwimmer auf. Wie der Deutsche Schwimm-Verband am Donnerstag mitteilte, tritt der 48-Jährige am Jahresende nach sechs Jahren aus persönlichen Gründen zum Jahresende von seinem Amt zurück.



Einen Nachfolger wird es bis zu den Olympischen Spielen 2020 nicht geben. Labertz' Aufgaben würden "in einem kompetenten Trainer- und Expertenteam auf mehrere Schultern verteilt", sagte DSV-Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen. "Ein fürsorglicher Familienvater und guter Cheftrainer zu sein, ist kaum möglich", sagte Lambertz.