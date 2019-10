Das ist nicht der erste Versuch, Facebook härter zu regulieren. Schon im März 2018 hatte Lambrechts Vorgängerin Katharina Barley (SPD) Facebook in derselben Absicht in ihr Ministerium geladen. Facebook habe zugesagt, mehr Transparenz wohlwollend zu prüfen, hatte Barley ein wenig kleinlaut und offensichtlich machtlos gesagt. Ein Jahr später, im Mai 2019, musste Barley in einem ZDF-Interview eingestehen: Bisher hat die "wohlwollende Prüfung" noch nicht zu konkreten Ergebnissen geführt. So eine Regelung brauche eben Zeit.