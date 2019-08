Alexander Graf Lambsdorff ist Außenexperte der FDP. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

Bei der Frage über eine deutsche Beteiligung an einem Einsatz am Persischen Golf hat FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff ein Machtwort von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. "Deutsche Minister widersprechen sich in aller Öffentlichkeit und das auch noch im Ausland", sagte er der "Bild".



Die USA wollen eine Unterstützung für ihre Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen vor dem Iran bekommen. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte eine deutsche Beteiligung abgelehnt.