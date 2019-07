Frank Lampard

Quelle: dpa

Die Rückkehr von Frank Lampard zum FC Chelsea ist perfekt. Am Donnerstag verkündete der Europa-League-Sieger die Verpflichtung des 41-Jährigen als Cheftrainer. Der einstige Starspieler der Blues, der 13 Jahre für Chelsea aktiv war, tritt die Nachfolge von Maurizio Sarri an und erhält einen Dreijahresvertrag.



Zuletzt stand Lampard beim Zweitligisten Derby County unter Vertrag, sein Arbeitgeber legte Lampard keine Steine in den Weg. Lampard gewann mit Chelsea neben der Champions League (2012) und Europa League (2013) drei Meisterschaften sowie viermal den FA Cup.