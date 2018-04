Außenminister Heiko Maas (SPD) im Auswärtigen Amt. Archivbild Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Außenminister Heiko Maas will mit einem zweitägigen Jordanien-Besuch das arabische Land als Stabilitätsanker im Nahen Osten stärken. "In einer Region, die schwer gezeichnet ist von Terror, Gewalt und dem Ringen um Macht und Einfluss, kommt es umso mehr an auf die, die sich verlässlich für konstruktive Lösungen einsetzen", sagte er.



"Jordanien ist ein solcher Partner und Verbündeter - eine Stimme der Vernunft im Nahen und Mittleren Osten", sagte der SPD-Politiker vor seiner Abreise.