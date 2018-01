Sabine Kuhnen ist Mitte dreißig, Mutter von drei Kindern und Ärztin. Eine Praxis zu übernehmen, sich in Schulden zu stürzen, diesen Schritt hätte sie nicht gewagt. Doch dann bot die KZV Thüringen ihr eine Alternative an. Im 2.800-Einwohner-Örtchen Gräfenthal kaufte die KZV eine verwaiste Praxis und stellte Sabine Kuhnen dort für zwei Jahre in Teilzeit an. So hat die junge Ärztin die Möglichkeit, sich einzuleben und kann testen, ob sie die Praxis nach der "Probezeit" übernehmen will. Auf diese Weise hat die Kassenärztliche Vereinigung schon mehrere Praxen gerettet und Ärzte für die Region gewinnen können.