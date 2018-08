Das Grab von Silke Bischoff auf dem Friedhof in Heiligenrode. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Mit Kranzniederlegungen wird heute der Opfer des Gladbecker Geiseldramas gedacht, bei dem vor 30 Jahren drei Menschen starben. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) besuchen dazu das Grab von Silke Bischoff auf dem Friedhof Heiligenrode in Stuhr bei Bremen.



Bischoff war damals erschossen worden. Am 16. August 1988 hatten Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner in Gladbeck eine Bankfiliale überfallen und Geiseln genommen.