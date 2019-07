Die CDU hat derzeit einen schweren Stand in Sachsen. Jüngsten Umfragen zufolge könnte es bei der Landtagswahl am 1. September in Sachsen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD geben: In einer Umfrage lag die AfD knapp vorn, in einer anderen die CDU, eine dritte ergab ein Patt. Bei der Landtagswahl 2014 hatte die CDU 39,4 Prozent erreicht, die AfD 9,7.