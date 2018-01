Juso-Protest gegen eine neue Große Koalition. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Jusos in Sachsen-Anhalt machen beim Landesparteitag in Wernigerode gegen eine Neuauflage der Großen Koalition in Berlin mobil. "Verlässliches Regieren ist mit der Union aktuell nicht möglich", heißt es in einem Antrag der Jugendorganisation, über den die Delegierten diskutieren wollen.



Eine Große Koalition stärke den politischen Populismus und damit letzten Endes auch den rechten Rand, heißt es in dem Antrag weiter. Landeschef Burkhard Lischka erwartet eine lebhafte Debatte.