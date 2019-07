Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat dem sächsischen Landeswahlausschuss unterstellt, er wolle die AfD mit formalen Tricksereien kleinhalten. "Die Oppositionspartei, die in Sachsen stärkste Partei werden soll, soll mit Tricks sozusagen von ihrem Wahlsieg entmachtet werden", sagte er. "Das werden wir niemals zulassen."



Die AfD kann zur Landtagswahl in Sachsen am 1. September nach einer Entscheidung des Landeswahlausschusses wegen formaler Mängel nur mit 18 statt 61 Kandidaten antreten.