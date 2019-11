Zahlreiche Menschen warten an einer Haltestelle.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Am Morgen fallen in vielen hessischen Städten und Regionen wegen des Streiks privater Busunternehmen wieder viele Linien aus. Das teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit. Demnach werden etwa in Frankfurt fast alle Buslinien bestreikt. Mit Ausfällen müsse auch in Offenbach, Fulda, Gießen und Darmstadt gerechnet werden. Eine Übersicht gibt es online beim RMV.



Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die rund 4.400 Fahrer privater Busunternehmen kräftige Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub.