Israel gedenkt heute den Holocaust-Opfern. Quelle: Andrzej Grygiel/PAP/dpa

Israel hat am heutigen Donnerstag der sechs Millionen Juden gedacht, die während des Holocaust von den Nationalsozialisten und ihren Helfershelfern ermordet wurden. Am Vormittag heulten landesweit die Sirenen. Fahrer stiegen aus ihren Autos, Fußgänger hielten an und verharrten in stillem Gedenken.



Bei der offiziellen Eröffnung hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Vorabend in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem warnende Worte an Iran gerichtet.