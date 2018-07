Verbraucherschützer hatten gegen die Sparkasse Tübingen geklagt. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Negative Zinsen in einem Riester-Sparplan zur Altersvorsorge sind nach Ansicht des Landgerichts Tübingen nicht per se unzulässig. Zumindest in dem Fall, über den das Gericht entschied, konnte es keine "unangemessene Benachteiligung von Verbrauchern" erkennen.



Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen die Kreissparkasse Tübingen geklagt, weil diese in ihrem Sparplan "VorsorgePlus" einen zugesagten positiven Staffelzins mit dem aktuell negativen variablen Zins verrechnet hatte.