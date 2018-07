Geklagt hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Kreissparkasse Tübingen. Es geht um ein Altersvorsorgeprodukt in Gestalt eines Riester-Banksparplans namens "Vorsorge-Plus". Dessen Verzinsung bestand u.a. aus einer Grundverzinsung, die sich variabel am Referenzzins der Deutschen Bundesbank orientiert und so auch zu negativen Zinsen führen könnte. Die Frage: Darf das sein? Ein Kunde hatte sich beschwert, weil er zwar 1,25 Prozent Staffelzins erhielt, doch der variable Zins vom minus 0,9 Prozent mit dem positiven Zins verrechnet wurde - zu seinen Lasten also.