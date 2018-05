Außerdem urteilte das Gericht gegen die Voreinstellungen zur Datennutzung. So ist in der Facebook-App bisher standardmäßig ein Ortungsdienst aktiviert, der in Chats den eigenen Aufenthaltsort angibt. Ebenfalls unzulässig ist demnach die voreingestellte Weiterleitung von Links zu Nutzerchroniken an Suchmaschinen. Keinen Erfolg hatte die Verbraucherzentrale allerdings mit ihrer Klage gegen die Werbeaussage "Facebook ist kostenlos". Immaterielle Gegenleistungen seien nicht als Kosten zu bezeichnen.