Landsberg gibt auch zu, dass der Schutz im Alltag eine besondere Herausforderung darstellt: "Wir haben 300.000 Kommunalpolitiker in Deutschland, die nicht alle unter Personenschutz gestellt werden können." Die Polizei müsse dennoch zur Verfügung stehen, Handlungsempfehlungen aussprechen und in Extremfällen auch Personenschutz gewährleisten. Auf die Frage, was dieser Umgang mit Lokalpolitikern über unsere Gesellschaft aussagt, zieht Landsberg eine kritische Bilanz: "Wir haben einen Verlust in den Anstandsformen." Der Staat werde zu oft als Dienstleister gesehen, was oft dazu führe, dass angestauter Unmut auf kommunaler Ebene abgelassen wird, mitunter in gewalttätiger Art.