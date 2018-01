In einer Sondersitzung beschlossen die Abgeordneten in Hannover am Montag die Auflösung des Parlaments. Von 136 anwesenden Abgeordneten stimmten 135 Parlamentarier für einen entsprechenden Antrag. Damit kann die ursprünglich für Anfang Januar terminierte Landtagswahl auf den 15. Oktober vorgezogen werden.