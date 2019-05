Landtagspräsidentin Bretschneider mit 58 Jahren gestorben.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Präsidentin des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, Sylvia Bretschneider (SPD), ist tot. Sie starb am Sonntag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren in Neubrandenburg. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) würdigte Bretschneider als "mutige Kämpferin für die Demokratie". Sie sei immer wieder für Freiheit, Weltoffenheit und Toleranz eingetreten.



Bretschneider übte das Amt über 16 Jahre lang aus und war damit die am längsten amtierende Präsidentin eines deutschen Parlaments.