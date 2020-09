Wahlplakate der SPD und der Grünen

Quelle: imago

In Hamburg sind am Sonntag etwa 1,3 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl einer neuen Bürgerschaft aufgerufen. Die Wahllokale sind zwischen 8.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Es ist nach derzeitigem Stand die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.



In Umfragen der vergangenen Wochen lag die SPD vor den Grünen in Führung. Christdemokraten und FDP stehen seit der Regierungskrise in Thüringen stark unter Druck. Um die 121 Sitze in der Hamburgischen Bürgerschaft bewerben sich 15 Parteien.