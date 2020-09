Deutlich höhere Wahlbeteiligung bei Landtagswahl in Thüringen.

Quelle: Michael Reichel/dpa

Bei der Landtagswahl in Thüringen hat sich am Sonntag eine deutlich höhere Wahlbeteiligung abgezeichnet als 2014. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten bis 12 Uhr rund 31,2 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.



2014 hatte zu diesem Zeitpunkt die Wahlbeteiligung bei 19,9 Prozent. Die Briefwähler sind dem Landeswahlleiter zufolge in diesen Zahlen nicht enthalten. Sollte es für Rot-Rot-Grün nach der Wahl nicht reichen, könnte eine Regierungsbildung schwierig werden.