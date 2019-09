Ministerpräsident von Thüringen Bodo Ramelow von den Linken.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Trotz massiver Verluste der Linken in Sachsen und Brandenburg zeigt sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow optimistisch für die anstehende Landtagswahl in seinem Bundesland. "Meine Partei ist in Thüringen auf Platz eins", sagte der Linken-Politiker.



Dies gebe ihm Zuversicht. In Thüringen gebe es eine andere Ausgangslage als Brandenburg und Sachsen. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. 2014 hatte die Linke dort ihr historisch bestes Ergebnis mit 28,2 Prozent erzielt.