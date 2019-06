Bodo Ramelow im Landtag (Archiv).

Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Thüringer Linke will mit Bodo Ramelow an der Spitze die Landtagswahl Ende Oktober bestreiten. Ramelow ist seit Ende 2014 als Ministerpräsident Chef einer rot-rot-grünen Regierung. Jetzt steht er auf Platz eins eines Listenvorschlags, auf den sich der Vorstand der Landespartei und Vertreter der Kreisverbände in Erfurt einigten.



Die Liste soll bei einem Parteitag am Wochenende endgültig beschlossen werden. Auf dem zweiten Platz steht Landesparteichefin Susanne Hennig-Wellsow.