Ludwig Hartmann und Katharina Schulze gewannen ihre Stimmbezirke. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die Grünen haben bei der Bayern-Wahl sechs Direktmandate geholt. Es ist das erste Mal, dass die Partei überhaupt ein Direktmandat in Bayern bekommt.



Die Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann (44 Prozent/München-Mitte) und Katharina Schulze (34,9/München-Milbertshofen) sowie Christian Hierneis (34,3/Schwabing), Gülseren Demirel (30,9/Giesing) und Benjamin Adjei (26,2/Moosach) holten in ihren Münchner Stimmkreisen die meisten Erststimmen. In Würzburg gewann Patrick Friedl (29,93/Würzburg-Stadt).