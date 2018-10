Freie Fahrt: ÖPNV, Videoüberwachung, Ladenöffnungszeiten, Gesundheitsversorgung

Der ÖPNV soll ausgebaut und besser vernetzt werden. Förderung der Elektromobilität in Bayern. Beide Parteien gegen Aufweichung des Ladenschlussgesetzes und für Ausweitung der Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Bereichen. Die CSU setzt dabei gar auf die Weiterentwicklung intelligenter Videoüberwachung. Gesundheit und Pflege: SPD und CSU für bessere Unterstützung von Hebammen. Beide Parteien wollen die Finanzierung der Krankenhausinvestitionen verbessern und Pflegeplätze ausbauen.



Baustellen: Diesel, Pflege, Kinderbetreuung und Wohnungsmarkt

Pflege: SPD für Kurzzeitangebote zur Entlastung pflegender Angehöriger, für Anrechnung von Pflegezeiten bei der Rente. CSU setzt dagegen auf Landespflegegeld. Beide gegen Diesel-Fahrverbote. SPD für Hardware-Nachrüstung bei Fahrzeugen auf Kosten der Herstellenden, unterstützt blaue Plakette. Beide für mehr, bessere und flexiblere Kinderbetreuungsangebote. SPD: Sofortprogramm für mehr ErzieherInnen, mit Ausbildungsvergütung auch für Quereinsteigende, für Beitragsfreiheit von der Kita bis zum Meister/Master. Wohnungsmarkt: SPD für Verschärfung der Mietpreisbremse, CSU setzt auf Wohnungsbau durch bayerisches Baukindergeld Plus, Eigenheimzulage und geringere Grunderwerbssteuer. CSU außerdem für Verzicht auf Mietpreiserhöhungen für fünf Jahre bei staatlichen Wohnungen.



Unfallgefahr Asyl- und Integrationspolitik, Windenergie und Innere Sicherheit

Kreuze in Behörden: SPD fordert Rücknahme des Erlasses, CSU verteidigt ihn und will Unterrichtsschwerpunkt "Mundart und regionale Kultur". CSU für Sach- statt Barleistungen und Unterbringung von Asylsuchenden in Ankerzentren; Intensivierung der Sprachförderung und Wertekundeunterricht für Zugewanderte. SPD: Verteidigt Kirchenasyl, ist für dezentrale Unterbringung, will deutschsprachigen islamischen Religionsunterricht an Schulen. Windenergie: SPD will 10-H-Mindesabstandsregelung als Hemmnis für Ausbau Windkraft abschaffen, CSU hält an ihr fest. Innere Sicherheit: SPD für Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen, will neues Polizeiaufgabengesetzes ersetzen, für Abschaffung der Grenzpolizei – CSU jeweils dagegen, will Ausbau der Grenzpolizei.

Bildquelle: ZDF