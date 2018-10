Die Freien Wähler hoffen nicht nur auf ein zweistelliges Ergebnis bei der Wahl, sondern wollen künftig erstmals auf der Regierungsbank sitzen. Und zwar am liebsten nur zusammen mit der CSU - notfalls, wenn das nicht reicht, in einem Dreierbündnis mit CSU und FDP. Das wäre der größte Erfolg in der Geschichte der Freien Wähler überhaupt, die 2008 mit 10,2 Prozent der Stimmen erstmals in den Landtag eingezogen waren. Vor fünf Jahren hatten sie mit 9,0 Prozent etwas schlechter abgeschnitten. Im ZDF-Politbarometer Extra liegt sie bei 10 Prozent.