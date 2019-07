Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Symbolbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Elf Parteien dürfen in Brandenburg zur Landtagswahl am 1. September antreten. Zugelassen wurden die Listen der Parteien SPD, CDU, Linke, AfD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Piraten, Ökologisch-Demokratische Partei, Tierschutzpartei und V-Partei# - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer.



Auch bei der zurückliegenden Landtagswahl 2014 waren elf Parteien angetreten. Insgesamt hatten 13 Parteien ihre Landeslisten eingereicht, wie der Landeswahlausschuss in Potsdam mitteilte.