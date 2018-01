Ein Ergebnis wie ein Paukenschlag: Die AfD trat bei dieser Wahl zum ersten Mal in Brandenburg an und kommt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf Anhieb auf 12,2 Prozent. AfD-Chef Bernd Lucke zeigte sich im ZDF über den Erfolg seiner Partei mehr als zufrieden: "Wir leiten den Anspruch ab, dass wir eine Partei sind, die die politische Landschaft in Deutschland erneuern. Dass die Bürger sich abwenden von alten Parteien, die nicht mehr wissen, für welche Inhalte sie eigentlich stehen." Die AfD werde sich nun konstruktiven Gesprächen nicht verweigern, laufe aber auch niemandem hinterher.