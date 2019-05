Podiumsdiskussionen in Bremen hätten gezeigt, was Menschen ohne Arbeit bewegt, berichtet Sozialexpertin Danielzick. Viele seien frustriert, weil es keine schnellen Lösungen für Alltagsprobleme wie die Anschaffung eines neuen Kühlschranks gebe. Andere hielten bestimmte Maßnahmen von Arbeitsämtern und Jobcentern für sinnlos. Alleinerziehende würden gern in Stadtteilen leben, wo es nicht nur Gefahren, sondern positive Impulse gibt. Wichtig sei diesen Müttern, dass ihre Kinder auf bessere Schulen gehen und dadurch mehr Chancen haben, erzählt die Sozialexpertin. Bei all diesen Problemen erwarteten diese Menschen ein offenes Ohr vonseiten der Politik.