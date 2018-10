Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir hat in seiner Heimatstadt Offenbach das Direktmandat gewonnen. Der amtierende Wirtschafts- und Verkehrsminister errang bei der Landtagswahl im Wahlkreis Offenbach-Stadt 27,5 Prozent der Stimmen, wie das vorläufige Ergebnis zeigt.



Auch in Darmstadt-Stadt I und in Kassel-Stadt I gewannen Kandidaten der Grünen das Direktmandat. Hildegard Förster-Heldmann siegte in Darmstadt mit 31,2 Prozent und Vanessa Gronemann in Kassel mit 26,7 Prozent der Stimmen.