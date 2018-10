CDU-Spitze vor Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sieht trotz des Höhenflugs der Grünen keine Wechselstimmung in Hessen. "Nein, das glaube ich nicht", sagte Bouffier. Es gehe am 28. Oktober darum, dass Hessen stabil und erfolgreich bleibe.



CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer warnte vor einer grün-rot-roten Landesregierung. Bisher regiert Bouffier mit den Grünen. Der CDU drohen bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag deutliche Verluste.