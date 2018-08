Landtagswahl in Niederösterreich. Quelle: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa

Ein erster Stimmungstest hat die neue rechtskonservative Regierung in Österreich gestärkt: Bei der Landtagswahl in Niederösterreich hat die konservative ÖVP ihre absolute Mehrheit laut Hochrechnungen knapp verteidigt.



So kam die ÖVP auf knapp 50 Prozent. Die SPÖ verbesserte sich leicht auf knapp 24 Prozent. Die FPÖ legte um rund sechs Prozentpunkte auf knapp 15 Prozent zu und bleibt hinter den Prognosen. Ihr Spitzenkandidat Udo Landbauer war in einen Skandal um Nazi-Lieder verwickelt.