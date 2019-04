Frauke Petry im März bei einer Pressekonferenz. Archivbild

Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry ist Spitzenkandidatin der Blauen Partei bei der Landtagswahl in Sachsen. Die 43-Jährige erhielt beim Landesparteitag nahe Grimma am Samstag 95,6 Prozent Zustimmung, wie die Partei mitteilte.



Petry, die im Mai ihr sechstes Kind erwartet, war aufgrund der fortgeschrittenen Schwangerschaft selbst nicht anwesend. Petry hatte die Blaue Partei nach ihrem Austritt aus der AfD im Jahr 2017 gegründet. In Sachsen hat sie aktuell knapp 100 Mitglieder.