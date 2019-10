Seit fünf Jahren regiert Bodo Ramelow als erster Ministerpräsident der Linken in Thüringen. Er kämpft für die Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition. "Das ist kein Experiment, das ist solide Regierungsarbeit", sagt Ramelow. Der Lehrermangel und damit einhergehende Unterrichtsausfälle beschäftigen viele Thüringer. "Für das kommende Jahr sind die Weichen gestellt: Alle, die in Rente gehen, werden ausgeglichen plus 300 netto obendrauf", so Ramelow.