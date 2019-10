Doch schon in Brandenburg deutete sich an: in Ostdeutschland sieht die Lage anders aus. Mit 20 Prozent, nur vier Prozent weniger als die Grünen, lag die AfD auf Platz zwei bei den jungen Wählern. Parallel in Sachsen und jetzt in Thüringen war der Trend noch deutlicher: 21 Prozent aller Wähler in Sachsen beziehungsweise 25 Prozent aller Wähler unter 30 Jahren in Thüringen machten ihr Kreuz bei der AfD. Mehr als bei jeder anderen Partei. Umgekehrt wählten 41 Prozent der über 60-Jährigen den Wahlsieger die Linke. Es sind also nicht vor allem die Alten, die die AfD in den ostdeutschen Bundesländern mobilisieren kann – sondern unerwartet viele junge Wähler.