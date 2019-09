Auf Bundesebene beraten am Montag die Gremien der im Bundestag vertretenen Parteien über den Wahlausgang. Anschließend wollen jeweils Spitzenvertreter den Ausgang der Abstimmungen öffentlich bewerten. So will etwa CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gegen 13.30 Uhr vor die Presse treten, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil um 14 Uhr. Aber schon am Montagmorgen erklärte die CDU-Chefin, dass sie eine Annäherung an die AfD ausschließe. "Ja, die CDU könne bei der Abgrenzung zur AfD bleiben, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag im ARD-"Morgenmagazin".



Mit direkten Auswirkungen auf die Große Koalition in Berlin rechnen die meisten Beobachter erst einmal nicht, sofern CDU und SPD weiter die Ministerpräsidenten in den beiden Bundesländern stellen. Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hält das Bündnis für stabil: "Anders als es viele vor den Wahlen im Osten vorausgesagt haben, wird die GroKo nicht in Chaostage stürzen", sagte er der "Rheinischen Post". Auch beim Koalitionspartner nehme er ein großes Interesse wahr, konstruktiv an der Sache zu arbeiten.



Der SPD-Politiker Karl Lauterbach, der sich für den Parteivorsitz bewirbt, forderte auf Twitter dagegen ein Ende der Zusammenarbeit mit der Union: "Der Gegenwind aus der GroKo muss mit der GroKo selbst bald enden." CSU-Generalsekretär Markus Blume sprach von einem Weckruf. "Die GroKo muss im Herbst weiter liefern, so wie sie es in den letzten Wochen bei den Migrationspaketen und der ersten Stufe des Soli gemacht hat."