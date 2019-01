Christian Lindner (FDP).

Quelle: Carsten Koall/dpa

FDP-Chef Christian Lindner sieht bei den 2019 anstehenden Landtagswahlen im Osten gute Chancen auf Regierungsbeteiligungen. "Wir haben in Ostdeutschland wieder Wind unter den Flügeln. Die gewonnenen Bürgermeisterwahlen wie zum Beispiel in Jena zeigen echtes Potenzial", sagte Lindner.



Er fügte hinzu: "Mit uns wird ein Politikwechsel möglich, ohne dass die Ränder gestärkt werden." In diesem Jahr stehen am 1. September in Brandenburg und Sachsen sowie am 27. Oktober in Thüringen Landtagswahlen an.