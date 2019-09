Weg zum Wahllokal in der Dresdner Neustadt.

Quelle: dpa

In Sachsen hat die Beteiligung an der Landtagswahl bis zum Mittag deutlich höher gelegen als bei der vergangenen Landtagswahl 2014. Bis 12.00 Uhr gaben nach Angaben der Landeswahlleiterin Carolin Schreck 26,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt 14,9 Prozent.



In Brandenburg, wo heute ebenfalls ein neuer Landtag gewählt wird, will der Landeswahlleiter am Nachmittag einen Überblick über die Wahlbeteiligung geben.