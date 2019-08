Vor den Wahlen warben am Samstag mehrere Parteien mit letzten Veranstaltungen in beiden Ländern um die Unentschlossenen. Viele Politiker riefen zur Beteiligung an den Wahlen auf.



Angesichts mäßiger CDU-Werte in den Erhebungen zur Brandenburg-Wahl versuchte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, den eigenen Anhängern Mut zu machen. "Bei meinen Reisen durch Brandenburg ist eines klar geworden: Man spürt Wechselstimmung in der Luft", rief sie bei der Abschlusskundgebung der Brandenburger CDU in Potsdam den etwa 200 Teilnehmern zu.